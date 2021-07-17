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Сегодня в 16:56

Xiaomi объявила выпускную распродажу смартфонов

До 21 июля
В российском онлайн-магазине Xiaomi стартовала выпускная распродажа смартфонов со скидками до 10 тысяч рублей.
Xiaomi объявила выпускную распродажу смартфонов

Так, сэкономить 10 тысяч рублей можно на покупке флагмана Xiaomi Mi 11. Напомним, что в обычное время его продают за 85 990 рублей, а сейчас за 75 990. При покупке этого смартфона за 1 рубль можно купить еще и фирменный фитнес-браслет бренда.

За 13 990 рублей вместо прежних 16 990 можно приобрести ​​Redmi Note 9.

Redmi Note 10 в модификации на 4/64 ГБ подешевел на 4 тысячи рублей — продается за 13 990 рублей вместо 17 990.

Ознакомиться с остальными смартфонами, которые продаются со скидками в рамках распродажи, можно перейдя по этой ссылке. Завершится акция 21 июля.