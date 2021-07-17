Xiaomi объявила выпускную распродажу смартфонов

Так, сэкономить 10 тысяч рублей можно на покупке флагмана Xiaomi Mi 11. Напомним, что в обычное время его продают за 85 990 рублей, а сейчас за 75 990. При покупке этого смартфона за 1 рубль можно купить еще и фирменный фитнес-браслет бренда.

За 13 990 рублей вместо прежних 16 990 можно приобрести ​​Redmi Note 9.

Redmi Note 10 в модификации на 4/64 ГБ подешевел на 4 тысячи рублей — продается за 13 990 рублей вместо 17 990.

Ознакомиться с остальными смартфонами, которые продаются со скидками в рамках распродажи, можно перейдя по этой ссылке. Завершится акция 21 июля.