Xiaomi официально анонсировала долгожданный флагман Redmi K30 Pro

На презентации сообщили, что новинка работает на базе Snapdragon 865 с энергоемким аккумулятором на 4700 мАч. Устройство оснастили 6,67-дюймовым Full HD+ дисплеем с частотой обновления 60 Гц, а также подэкранным сканером отпечатков пальцев. К слову о передней панели, она, по словам представителей компании, занимает порядка 92,7% полезной площади. Новинку оборудовали памятью LPDDR5 и UFS 3.1, а также поддержкой 5G модуля. Что касается фотовозможностей, то новинка получила четырехмодульную основную камеру на 64, 13, 2 и 2 Мп. А селфи-камера, в свою очередь, представлена в выдвижном форм-факторе. Кроме того, смартфон способен записывать видео в формате 8К.

Стоимость модификации на 6Гб/128Гб составляет порядка 423 долларов, тогда как версии на 8/128 и 8/256 ГБ будут стоить 480 и 522 доллара соответственно. В то же время стоимость Redmi K30 Pro Zoom за модификацию на 128 Гб и 256 Гб составит 536 и 564 доллара.