ferra.ru
Телефоны
Сегодня 11:11

Xiaomi официально анонсировала долгожданный флагман Redmi K30 Pro

Объявлены цены
Буквально сегодня состоялась презентация китайского гиганта Xiaomi, на которой компания официально анонсировала долгожданный флагман Redmi K30 Pro.

На презентации сообщили, что новинка работает на базе Snapdragon 865 с энергоемким аккумулятором на 4700 мАч. Устройство оснастили 6,67-дюймовым Full HD+ дисплеем с частотой обновления 60 Гц, а также подэкранным сканером отпечатков пальцев. К слову о передней панели, она, по словам представителей компании, занимает порядка 92,7% полезной площади. Новинку оборудовали памятью LPDDR5 и UFS 3.1, а также поддержкой 5G модуля. Что касается фотовозможностей, то новинка получила четырехмодульную основную камеру на 64, 13, 2 и 2 Мп. А селфи-камера, в свою очередь, представлена в выдвижном форм-факторе. Кроме того, смартфон способен записывать видео в формате 8К.

Стоимость модификации на 6Гб/128Гб составляет порядка 423 долларов, тогда как версии на 8/128 и 8/256 ГБ будут стоить 480 и 522 доллара соответственно. В то же время стоимость Redmi K30 Pro Zoom за модификацию на 128 Гб и 256 Гб составит 536 и 564 доллара.

Автор: Лилик Ми