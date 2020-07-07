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Сегодня 11:52

Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Poco M2 Pro

Выяснилось, что это модификация Redmi Note 9 Pro
Сегодня на индийском рынке китайская компания Xiaomi официально анонсировал новый смартфон Poco M2 Pro. Однако как и предполагалось ранее, это не столько новый, сколько переработанный старый смартфон. В частности, можно назвать его модифицированным Redmi Note 9 Pro.

Так, из изменений, в Poco M2 Pro, в отличии от Redmi Note 9 Pro, имеет более свежий дизайн модуля камеры. Кроме того, новинка оборудована не 64 Мп основной камерой, а 48 Мп. Также смартфон оснастили не 33-ваттной зарядкой, а 18-ваттной.

Известно, что Poco M2 Pro работает на базе процессора Snapdragon 720G с 4 или 6 Гб оперативной и 64/128 ГБ внутренней памяти. Основная камера смартфона получила пять датчиков на 48, 8, 5 и 2 Мп, тогда как селфи-камера один на 16 Мп. Poco M2 Pro оборудован 6,67-дюймовым IPS экраном с разрешением Full HD+, а также энергоемким аккумулятором на 5000 мАч.

Что касается стоимости, на данный момент сообщается цена новинки лишь на индийском рынке. Так, компания оценила устройство в 187, 200 либо 227 долларов, что зависит от модификации.

Автор: Лилик Ми
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