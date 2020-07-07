Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Poco M2 Pro

Известно, что Poco M2 Pro работает на базе процессора Snapdragon 720G с 4 или 6 Гб оперативной и 64/128 ГБ внутренней памяти. Основная камера смартфона получила пять датчиков на 48, 8, 5 и 2 Мп, тогда как селфи-камера один на 16 Мп. Poco M2 Pro оборудован 6,67-дюймовым IPS экраном с разрешением Full HD+, а также энергоемким аккумулятором на 5000 мАч.

Что касается стоимости, на данный момент сообщается цена новинки лишь на индийском рынке. Так, компания оценила устройство в 187, 200 либо 227 долларов, что зависит от модификации.