Xiaomi официально объявила о падении цен на сверхпопулярный Redmi Note 8 Pro

Так, если после анонса Redmi Note 8 Pro в версии 6/64 ГБ стоил 199 долларов, то сейчас данную комплектацию можно приобрести за 185 долларов. На остальные версии цена также снизилась: с вам попросят 199 долларов вместо 227 за версию 6/128 ГБ, 227 долларов вместо 256 за версию 8/128 ГБ и 270 долларов вместо 298 за вариант с 8/256 ГБ памяти.

Напомним, что в России продажи Redmi Note 8 Pro начались в октябре по цене в 17 990 рублей.