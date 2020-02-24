Xiaomi официально объявила о завершении продаж популярного флагмана

Об этом сообщил глава Redmi Лу Вейбинг, поблагодарив при этом всех пользователей, которые выбрали данную модель.”Благодаря 5 млн пользователей бренд Redmi в течение года с момента обретения независимости старался создавать качественные устройства в плане характеристик и дизайна и постоянно выпускал все больше технологических продуктов для удовлетворения потребностей пользователей”, - официально заявил Вейбинг.

Однако представители Redmi решили сгладить грустную новость объявлением о подарке для покупателей популярного флагмана Redmi K20 Pro. Так, компания подарит им фирменные защитные чехлы для смартфонов. По словам Redmi, для получения подарка необходимо обратиться в фирменные магазины Xiaomi, не уточнив при этом страны, которые участвуют в данной акции.