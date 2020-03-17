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Xiaomi официально подтвердила дату анонса Redmi K30 Pro 5G
Случится это в конце марта
Напомним, что буквально вчера мы писали о том, инсайдеры слили в сеть информацию о дату выхода флагманского Redmi K30 Pro. А уже сегодня Xiaomi официально подтвердила дату анонса Redmi K30 Pro 5G.
Так, стало известно, что смартфон действительно будет представлен 24 марта, как ранее полагали инсайдеры. Об этом, к слову, гласит официальный постер, на котором, к сожалению, не указана информация о технических характеристиках грядущей новинки.
Инсайдеры же, в свою очередь, предполагают, что смартфон будет представлен в двух вариантах. Так, если первый будет базовой моделью, то второй, под названием Redmi K30 Pro 5G Zoom Edition, могут оснастить телеобъективом. Ожидается, что обе модели получат четырехмодульную камеру с основным датчиком на 64 Мп.