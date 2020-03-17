Xiaomi официально подтвердила дату анонса Redmi K30 Pro 5G

Инсайдеры же, в свою очередь, предполагают, что смартфон будет представлен в двух вариантах. Так, если первый будет базовой моделью, то второй, под названием Redmi K30 Pro 5G Zoom Edition, могут оснастить телеобъективом. Ожидается, что обе модели получат четырехмодульную камеру с основным датчиком на 64 Мп.