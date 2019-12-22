Xiaomi официально подтвердила работу над новым ожидаемым Pocophone

Так, глава Poco Алвин Тсе на своей официальной странице в социальной сети Twitter сообщил, что компания действительно планирует выпустить новинку, причем больше информации об этом мы узнаем уже в 2020 году. ”Вы услышите больше от Poco в 2020 году”, - написал Алвин Тсе.

По словам инсайдеров, Pocophone F2 могут оснастить процессором Snapdragon 865. На данный момент это вся информация, которая известна про грядущий смартфон.