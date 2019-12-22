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Сегодня 15:18
Xiaomi официально подтвердила работу над новым ожидаемым Pocophone
Вероятно, его выпуск запланирован на следующий год
Несмотря на то, что Xiaomi выпустила лишь один Pocophone F1, смартфону удалось обрести популярность, которую порой и флагманы не получают. Так, многие пользователи с нетерпением ждали анонса новой модели Pocophone именно в 2019 году, однако этого так и не случилось, что поставило под сомнение его выход в целом. Но буквально вчера компания поделилась информацией, которая подтвердила выход ожидаемого смартфона.
Так, глава Poco Алвин Тсе на своей официальной странице в социальной сети Twitter сообщил, что компания действительно планирует выпустить новинку, причем больше информации об этом мы узнаем уже в 2020 году. ”Вы услышите больше от Poco в 2020 году”, - написал Алвин Тсе.
По словам инсайдеров, Pocophone F2 могут оснастить процессором Snapdragon 865. На данный момент это вся информация, которая известна про грядущий смартфон.