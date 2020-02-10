Xiaomi официально показала внешность флагманского Mi 10

Напомним, что ранее в сети появлялись лишь рендеры, сделанные фанатами на основе утечек, либо тизеры, раскрывающие некоторые особенности грядущего флагмана, тогда как внешность самого смартфона стала полностью очевидна лишь сейчас. На первом официальном изображении смартфон вошел не в полный рост, но со всех сторон, а также сразу в двух цветовых решениях. Так, можно заметить экран-водопад, а также четырехмодульную камеру, основной датчик которой, как видно, оснащен 108 Мп. Кроме того, можно также разглядеть врезанную в углу селфи-камеру.

Известно, что смартфон должны официально анонсировать уже совсем скоро, а именно 13 февраля.