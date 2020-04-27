Xiaomi официально представила недорогой камерофон Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Новый камерофон компании оснащен 6,57-дюймовым AMOLED экраном с разрешением Full HD+, на котором расположился каплевидный вырез для 16 Мп селфи-камеры. Сердцем же смартфона выступает процессор Snapdragon 765G. Смартфон получил поддержку NFC, аккумулятор емкостью 4160 мАч с быстрой зарядкой на 20 Вт. Также стало известно, что корпус новинки оснащен антибактериальным покрытием, что особенно важно, учитывая эпидемиологическую обстановку в мире. Что касается фотовозможностей, то устройство получило четырехмодульную камеру с основным датчиком на 48 Мп. Представители компании также сделали отдельный акцент на наличие в камере 50-кратного цифрового зума.