Xiaomi официально представила самые доступные смартфоны линейки Redmi

Известно, что модель Redmi 9C работает на базе процессора MediaTek Helio G35, тогда как Redmi 9A получила Helio G25. Обе новинки получили 6,53-дюймовые IPS HD+ экраны, по 2 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти. Смартфоны оснащены энергоемкими аккумуляторами на 5000 мАч. Что касается фотовозможностей, Redmi 9A оборудовали одинарной камерой с датчиком на 13 Мп, в то время как Redmi 9C имеет три модуля на 13, 5 и 2 Мп.