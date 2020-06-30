Телефоны
Сегодня 14:20
Xiaomi официально представила самые доступные смартфоны линейки Redmi
Речь о моделях Redmi 9A и Redmi 9C
Сегодня состоялась официальная презентация китайской компании Xiaomi, в рамках которой были представлены самые доступные смартфоны линейки Redmi. Речь о моделях Redmi 9A и Redmi 9C.
Известно, что модель Redmi 9C работает на базе процессора MediaTek Helio G35, тогда как Redmi 9A получила Helio G25. Обе новинки получили 6,53-дюймовые IPS HD+ экраны, по 2 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти. Смартфоны оснащены энергоемкими аккумуляторами на 5000 мАч. Что касается фотовозможностей, Redmi 9A оборудовали одинарной камерой с датчиком на 13 Мп, в то время как Redmi 9C имеет три модуля на 13, 5 и 2 Мп.
На данный момент известна стоимость новинка на малайзийском рынке. Так, модель Redmi 9C была оценена в 100 долларов, тогда как Redmi 9A можно приобрести за 84 доллара.