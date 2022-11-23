Xiaomi опоздала: представлен первый флагман на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 2

Встречайте — Vivo X90 Pro+. Это новый флагманский телефон китайской компании, в основе которого лежит топовый процессор Qualcomm. Одной из особенностей устройства стала камера — главный модуль имеет сенсор на 50 Мп размером в 1 дюйм.

Дополняют его два телевика (на 64 и 50 Мп), а также широкоугольный модуль (на 48 Мп). Фронтальная камера здесь 32 Мп.