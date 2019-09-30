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Xiaomi опровергла выход новых флагманских смартфонов Mi Mix в этом году

Но зато дали понять, что стоит ждать нового представителя семейства Mi CC
Почти сразу после того, как компания Xiaomi анонсировала Mix Alpha, пользователи начали ждать анонса более “доступной” версии флагмана под названием Mi Mix 4. В последние дни по сети ходило множество слухов, подтверждающих планы компании по анонсу данного устройства, но буквально недавно представитель Xiaomi заявил, что кроме Mix Alpha в этом году новых смартфонов линейки ждать не стоит.

Смартфон, который будет выпущен в октябре, и который изначально принимали за Mi Mix 4, не входит в серию Mi Mix. Вместо этого он будет частью недавно представленной серии Mi CC. Также Эдвард Бишоп, являющийся менеджером по продвижению бренда Xiaomi дал понять, что смартфона из линейки Mix с 16 ГБ оперативной памяти также ждать не стоит.

Напомним, что Xiaomi Mix Alpha — это первый в мире смартфон, дисплей которого занимает 180,6% от передней панели за счет своего изогнутого дизайна. Устройство должно появиться в продаже в декабре в количестве 500 штук. Цена на “смартфон будущего” от Xiaomi составляет около 2,8 тыс долларов.

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