Xiaomi опровергла выход новых флагманских смартфонов Mi Mix в этом году

Смартфон, который будет выпущен в октябре, и который изначально принимали за Mi Mix 4, не входит в серию Mi Mix. Вместо этого он будет частью недавно представленной серии Mi CC. Также Эдвард Бишоп, являющийся менеджером по продвижению бренда Xiaomi дал понять, что смартфона из линейки Mix с 16 ГБ оперативной памяти также ждать не стоит.

Напомним, что Xiaomi Mix Alpha — это первый в мире смартфон, дисплей которого занимает 180,6% от передней панели за счет своего изогнутого дизайна. Устройство должно появиться в продаже в декабре в количестве 500 штук. Цена на “смартфон будущего” от Xiaomi составляет около 2,8 тыс долларов.