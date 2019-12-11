Xiaomi опубликовала дату выхода флагманского Mi Mix 4 с подэкранной фронтальной камерой

Пытливые умы пользователей практически сразу заметили, что в верхней части изображения была спрятана едва заметная надпись “Mix”, которая явно указывает на то, смартфон какой именно линейки будет представлен в этот день. А судя по имеющейся на сегодняшний день информации, именно Mi Mix 4 станет первым смартфоном Xiaomi, который получит поддержку новейшей технологии — спрятанную под дисплеем фронтальную камеру.