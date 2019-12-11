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Сегодня 08:09
Xiaomi опубликовала дату выхода флагманского Mi Mix 4 с подэкранной фронтальной камерой
Случится это уже менее, чем через месяц
Буквально только что в сети появился тизер-постер, на котором говорится о том, что 10 января Xiaomi, в рамках ежегодной выставки CES 2020, анонсирует свой новый инновационный смартфон.
Пытливые умы пользователей практически сразу заметили, что в верхней части изображения была спрятана едва заметная надпись “Mix”, которая явно указывает на то, смартфон какой именно линейки будет представлен в этот день. А судя по имеющейся на сегодняшний день информации, именно Mi Mix 4 станет первым смартфоном Xiaomi, который получит поддержку новейшей технологии — спрятанную под дисплеем фронтальную камеру.
Напомним, что чуть ранее на этой неделе компания Oppo провела собственную конференцию Inno Day 2019, в рамках которой продемонстрировала свое устройство, оснащенное подэкранной фронтальной камерой.