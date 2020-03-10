Xiaomi опубликовала ролик, снятый на камеру Xiaomi Mi 10 Pro из космоса

По словам Xiaomi, еще в прошлом году представители компании запустили спутник, в который была заранее встроена 108-Мп камера флагманского Xiaomi Mi 10 Pro. Таким образом и был реализован новый ролик, сделанный впечатляющей камерой новинки, на котором зрителям демонстрируются виды Земли из космоса. Благодаря ролику можно признать, что смартфон оснастили действительно выдающимися фото и видеовозможностями.

Напомним, что выход на международный рынок популярного на родине смартфона, запланирован на 27 марта.