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Xiaomi опубликовала ролик, снятый на камеру Xiaomi Mi 10 Pro из космоса
Видео действительно впечатляющее
Китайский гигант Xiaomi продолжает подогревать интерес к флагманскому Xiaomi Mi 10 Pro, который готовится к выходу на международный рынок. Так, на этот раз компания опубликовала впечатляющий ролик, снятый на камеру Xiaomi Mi 10 Pro из космоса.
По словам Xiaomi, еще в прошлом году представители компании запустили спутник, в который была заранее встроена 108-Мп камера флагманского Xiaomi Mi 10 Pro. Таким образом и был реализован новый ролик, сделанный впечатляющей камерой новинки, на котором зрителям демонстрируются виды Земли из космоса. Благодаря ролику можно признать, что смартфон оснастили действительно выдающимися фото и видеовозможностями.
Напомним, что выход на международный рынок популярного на родине смартфона, запланирован на 27 марта.
Xiaomi Mi 10 Pro - съёмка на камеру из космоса