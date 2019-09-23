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Сегодня 12:09

Xiaomi опубликовала снимки, сделанные на 104 Мп камеру нового Mi Mix

С такой мобильной камерой фотоаппарат теряет актуальность
На данный момент максимальное разрешение камеры в телефоне находится в смартфонах Note 8 Pro и Realme XT, которые имеют 64 Мп. Но Xiaomi решила не останавливаться на достигнутом и оснастила новый флагман Mi MIX Alpha 104 Мп.

В сети появились первые фотографии, снятые на новое устройство китайского гиганта. Благодаря 104 Мп снимок можно увидеть отличную детализацию на изображениях. В частности, можно даже увидеть зрачок девушки, хотя от камеры ее отдаляет несколько метров. Примечательно, что фотография сделана без оптического увеличения, зуммировался снимок программно.

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Напомним, что новый смартфон с рекордным количеством Мп Mi MIX Alpha должны показать уже завтра. Также завтра ожидается презентация нового флагмана компании Mi 9 Pro 5G и первого телевизора с разрешением 8K.

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