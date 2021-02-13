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Сегодня в 14:42
Xiaomi опубликовала снятые на Mi 11 снимки
А также видео, снятое ночью
Китайская компания Xiaomi поделилась впечатляющими снимками, снятыми на основную камеру смартфона Mi 11. Напомним, что основной модуль в устройстве рассчитан на 108 Мп.
Основной датчик на 108 Мп оснащен светосильным широкоугольным объективом с диафрагмой F/1,85. Кроме того, имеется поддержка стабилизации изображения.
Также Xiaomi на своей странице в социальной сети Twitter поделилась роликом, демонстрирующим поведение камеры в условиях недостаточной освещенности.
Xiaomi Mi 11 оснащен 6,81-дюймовым AMOLED- экраном с частотой обновления 120 Гц. Аппарат работает на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 888 с энергоемким аккумулятором на 4600 мАч. Помимо прочего имеется поддержка 55-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. Особенностью смартфона является возможность измерять сердцебиение посредством экрана.