Xiaomi опубликовала видео с еще неанонсированным самым мощным смартфоном компании

Так, новый тизер в формате видео подтвердил, что Xiaomi Black Shark 2 Pro будет основан на базе новейшего процессора Qualcomm — Snapdragon 855 Plus. Позднее в интернет утекли еще и подробные характеристики устройства, а также фотографии его дисплея, которые были сделаны на закрытой презентации для китайских журналистов.
Согласно имеющимся данным, устройство получит 6,39-дюймовый AMOLED-экран с FullHD+ разрешением, какие-то нереальные 12 ГБ оперативной памяти, новый тип внутренней памяти стандарта UFS 3.0 и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Напомним, что анонс устройства ожидается уже 30 июля, никакой информации хотя бы о примерной его стоимости пока нет.