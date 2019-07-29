Xiaomi опубликовала видео с еще неанонсированным самым мощным смартфоном компании

Так, новый тизер в формате видео подтвердил, что Xiaomi Black Shark 2 Pro будет основан на базе новейшего процессора Qualcomm — Snapdragon 855 Plus. Позднее в интернет утекли еще и подробные характеристики устройства, а также фотографии его дисплея, которые были сделаны на закрытой презентации для китайских журналистов.