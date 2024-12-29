Xiaomi оснастит флагман 15T Pro чипом Dimensity 9400+ и батареей на 6000 мА*ч

Xiaomi не стала исключением, и для завоевания рынка выпустит ещё одну модель — Xiaomi 15T Pro. Об этом сообщил инсайдер Digital Chat Station. Он считает, что решение Xiaomi о выпуске этой модели связано с успехом линеек Redmi K70 и Xiaomi 14T на глобальном рынке.

Из характеристик известно, что этот флагман получит мощный чипсет MediaTek Dimensity 9400+, а также тот самый аккумулятор ёмкостью от 6000 до 7000 мА*ч. По словам инсайдера, модель будет оснащена OLED-панелью с разрешением 1,5K, вероятно, диагональю 6,67", как у смартфонов Redmi K80 и K80 Pro.

Digital Chat Station говорит, что Xiaomi готовит выход нового флагмана на середину 2025 года.