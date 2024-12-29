Xiaomi оснастит флагман 15T Pro чипом Dimensity 9400+ и батареей на 6000 мА*ч

Опубликовано 29 декабря 2024, 03:451 мин.
Xiaomi оснастит флагман 15T Pro чипом Dimensity 9400+ и батареей на 6000 мА*чВ борьбе за рынок
На рынке появляется всё больше конкурирующих продуктов от разных китайских брендов. Одним из трендов стало оснащение флагманских моделей батареей на 6000 мА*ч и премиальными чипами.
© Xiaomi
Xiaomi не стала исключением, и для завоевания рынка выпустит ещё одну модель — Xiaomi 15T Pro. Об этом сообщил инсайдер Digital Chat Station. Он считает, что решение Xiaomi о выпуске этой модели связано с успехом линеек Redmi K70 и Xiaomi 14T на глобальном рынке.
Из характеристик известно, что этот флагман получит мощный чипсет MediaTek Dimensity 9400+, а также тот самый аккумулятор ёмкостью от 6000 до 7000 мА*ч. По словам инсайдера, модель будет оснащена OLED-панелью с разрешением 1,5K, вероятно, диагональю 6,67", как у смартфонов Redmi K80 и K80 Pro.
Digital Chat Station говорит, что Xiaomi готовит выход нового флагмана на середину 2025 года.
Источник:Notebookcheck
Автор:Андрей Кадуков
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