Телефоны
Опубликовано 26 ноября 2024, 07:36
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Xiaomi оснастит Redmi K80 Pro «лучшими камерами в истории бренда»

Ждем анонса через пару дней
Xiaomi раскрыла детали о камерах флагманского смартфона Redmi K80 Pro, заявив, что это будет самый продвинутый набор камер в истории бренда.
Xiaomi оснастит Redmi K80 Pro «лучшими камерами в истории бренда»
© Weibo

Основной модуль использует сенсор Light Hunter 800 размером 1/1.55 дюйма с оптической стабилизацией (OIS).

Дополняют его 32-мегапиксельная широкоугольная камера с углом обзора 120 градусов и 50-мегапиксельный телевик Samsung JN5 с OIS, 2.5-кратным оптическим зумом и функцией макросъёмки.

Компания уже продемонстрировала впечатляющие примеры снимков, сделанных на телевик:

Xiaomi оснастит Redmi K80 Pro «лучшими камерами в истории бренда»
© Weibo

Обработкой изображений займётся фирменная технология Xiaomi AISP 2.0, которая должна повысить качество фотографий.

Презентация Redmi K80 Pro состоится уже вот-вот — 27 ноября.

Источник:Weibo
Автор:Булат Кармак
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