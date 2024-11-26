Опубликовано 26 ноября 2024, 07:361 мин.
Xiaomi оснастит Redmi K80 Pro «лучшими камерами в истории бренда»Ждем анонса через пару дней
Xiaomi раскрыла детали о камерах флагманского смартфона Redmi K80 Pro, заявив, что это будет самый продвинутый набор камер в истории бренда.
Основной модуль использует сенсор Light Hunter 800 размером 1/1.55 дюйма с оптической стабилизацией (OIS).
Дополняют его 32-мегапиксельная широкоугольная камера с углом обзора 120 градусов и 50-мегапиксельный телевик Samsung JN5 с OIS, 2.5-кратным оптическим зумом и функцией макросъёмки.
Компания уже продемонстрировала впечатляющие примеры снимков, сделанных на телевик:
Обработкой изображений займётся фирменная технология Xiaomi AISP 2.0, которая должна повысить качество фотографий.
Презентация Redmi K80 Pro состоится уже вот-вот — 27 ноября.