Xiaomi оставит себе только премиальные смартфоны

Компания Xiaomi планирует в 2019 году выпустить инновационные продукты под всеми пятью своими суббрендами. Об этом рассказал в очередном интервью Лэй Цзюнь (Lei Jun), исполнительный директор компании Xiaomi.

В дополнение к уже хорошо известным основным брендам Xiaomi и Redmi, к компании также есть марки POCO, Mito и Black Shark, ориентированные на разные сегменты рынка.

Под брендом Xiaomi компания планирует выпускать премиальные модели. Подразделение Redmi стало самостоятельным с начала года и специализируется на недорогих моделях. Poco ориентируется на зарубежные рынки, Mito — на женскую аудиторию, а Black Shark — на геймеров. По словам топ-менеджера, от всех пяти брендов в 2019 году можно ожидать «лидирующих по технологиям» новинок.

Лэй Цзюнь также отметил, что Xiaomi прошла огромный путь всего за восемь лет — от стартапа с десятью сотрудниками до четвёртого производителя смартфону в мировом масштабе.