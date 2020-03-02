Xiaomi отчиталась о продажах Redmi K30

Выяснилось, что новинка является довольно популярной у себя на родине. Так, несмотря на то, что в продажу Redmi K30 поступил меньше трех месяцев, компания уже распродала более 1 миллиона штук. Об этом сообщили представители китайской компании на своей официальной странице в социальной сети Weibo.

Стоит отметить, что данный показатель продаж был достигнут даже с учетом отсутствия полноценного флагмана, за счет которого продажи могли пойти еще лучше. Напомним, что выход Redmi K30 Pro запланировал уже в текущем месяце.