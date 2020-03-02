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Xiaomi отчиталась о продажах Redmi K30
Компания уже распродала более 1 миллиона штук
Китайский гигант Xiaomi частенько хвастается показателями продаж своих смартфонов. Так, буквально в конце февраля компания в очередной раз установила рекорд продаж, распродав камерофон Mi 10 Pro всего за 55 секунд. Сейчас же Xiaomi отчиталась о продажах Redmi K30.
Выяснилось, что новинка является довольно популярной у себя на родине. Так, несмотря на то, что в продажу Redmi K30 поступил меньше трех месяцев, компания уже распродала более 1 миллиона штук. Об этом сообщили представители китайской компании на своей официальной странице в социальной сети Weibo.
Стоит отметить, что данный показатель продаж был достигнут даже с учетом отсутствия полноценного флагмана, за счет которого продажи могли пойти еще лучше. Напомним, что выход Redmi K30 Pro запланировал уже в текущем месяце.