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Сегодня 11:38
Xiaomi отказалась от процессоров Snapdragon в своих недорогих смартфонах
В пользу процессоров MediaTek
Ранее не было известно на базе какого процессора подразделение Redmi произведет первый смартфон, поддерживающий 5G, но многие пользователи не сомневались в том, что это будет именно Snapdragon. Однако новая утечка инсайдеров дала понять, что это не так.
В популярной китайской социальной сети Weibo, информатор под ником Digital Chat Station опубликовал данные, согласно которым компании Redmi и MediaTek подписали новый контракт. Напомним, что ранее они уже имели партнерские отношения, выпустив Redmi Note 8 Pro. Так, согласно утекшим данным, данный успешный опыт позволил компаниям возобновить сотрудничество и начать разработку нового 5G смартфона Redmi именно на базе процессора MediaTek.
Известно, что MediaTek уже имеет 5G-чипсет, в который встроен модем Helio M70, включающий ядра Arm Cortex-A77 и графический процессор Mali-G77. Нескольким ранее представители компании Redmi сообщали, что выпуск первого 5G телефона компании запланирован на следующий год.