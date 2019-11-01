Xiaomi отказалась от процессоров Snapdragon в своих недорогих смартфонах

В популярной китайской социальной сети Weibo, информатор под ником Digital Chat Station опубликовал данные, согласно которым компании Redmi и MediaTek подписали новый контракт. Напомним, что ранее они уже имели партнерские отношения, выпустив Redmi Note 8 Pro. Так, согласно утекшим данным, данный успешный опыт позволил компаниям возобновить сотрудничество и начать разработку нового 5G смартфона Redmi именно на базе процессора MediaTek.

Известно, что MediaTek уже имеет 5G-чипсет, в который встроен модем Helio M70, включающий ядра Arm Cortex-A77 и графический процессор Mali-G77. Нескольким ранее представители компании Redmi сообщали, что выпуск первого 5G телефона компании запланирован на следующий год.