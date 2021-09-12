Xiaomi отказалась от собственного приложения в пользу аналога от Google в некоторых своих смартфонах

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Сегодня в 08:21
Xiaomi отказалась от собственного приложения в пользу аналога от Google в некоторых своих смартфонахНо пока лишь за пределами родного рынка
Xiaomi, как и многие китайские компании, имеет собственные сервисы и приложения, призванные заменить таковые от Google, Microsoft и прочих американских игроков.
Одной из подобных «собственных разработок» является MIUI Updater — программа, с помощью которой владельцы смартфонов Xiaomi могли обновлять прошивку своих устройств. Именно что могли, так как теперь китайский бренд начал плавно заменять её аналогом от Google — Google Updater.
Первыми нововведение заметили владельцы глобальной версии Redmi Note 8 Pro. При этом разумеется, на одной модели смартфона компания явно не остановится — какие устройства и как скоро также перейдут на новый софт станет известно чуть позднее.
Отметим, что для работы Google Updater необходимо наличие Google Сервисов на аппарате. А это значит, что как минимум на китайском рынке MIUI Updater вряд ли куда-то денется.