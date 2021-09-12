Xiaomi отказалась от собственного приложения в пользу аналога от Google в некоторых своих смартфонах

Первыми нововведение заметили владельцы глобальной версии Redmi Note 8 Pro. При этом разумеется, на одной модели смартфона компания явно не остановится — какие устройства и как скоро также перейдут на новый софт станет известно чуть позднее.

Отметим, что для работы Google Updater необходимо наличие Google Сервисов на аппарате. А это значит, что как минимум на китайском рынке MIUI Updater вряд ли куда-то денется.