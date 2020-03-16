Xiaomi отказалась от выпуска недорогих камерофонов Redmi Note 9 Pro на родине

Об этом рассказал президент Xiaomi Group China и генеральный директор Redmi Лу Вейбинг, заявив, что Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max хоть и являются отличными устройствами, компания все же не планирует запускать их на родном для Redmi рынке, так как производитель считает, что там более актуальными сегодня являются 5G-смартфоны.

”Мы планируем продавать Redmi Note 9 Pro только на зарубежных рынках. Это очень конкурентоспособный недорогой флагман, который, безусловно, будет хорошо продаваться по всему миру. Однако китайский рынок будет ориентирован на продукты с поддержкой 5G”, — рассказал Лу Вейбинг. Стоит отметить, что при этом глава бренда не только не отрицает, но и в какой-то степени подтверждает, что новинка появится на глобальном рынке, говоря, что Redmi Note 9 Pro — это “конкурентоспособный недорогой флагман”, который отлично покажет себя в плане продаж по всему миру.