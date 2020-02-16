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Xiaomi отказалась выпускать компактный флагманский смартфон
Речь о серии Mi SE
После выхода смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro фанаты компании начали ждать анонса версии Xiaomi Mi 10 SE. Однако стало известно, что Xiaomi отказалась выпускать компактный флагманский смартфон.
Данной информацией поделился глава отдела программного обеспечения Xiaomi Чжан Гоцюань. Так, на своей официальной странице в социальной сети он решил ответить на вопросы пользователей, в числе которых был также вопрос о модели Xiaomi Mi 10 SE. По его словам, компания не планирует продолжать серию Xiaomi Mi SE.
Напомним, что еще в 2019 году представители Xiaomi заявили, что Xiaomi Mi 9 SE может стать последним доступным флагманом смартфоном с компактным экраном. Отметим, что если Mi 9 имел 6,39 дюймовый экран, то экран Mi 9 SE получил 5,97 дюймов.