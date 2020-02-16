Xiaomi отказалась выпускать компактный флагманский смартфон

Данной информацией поделился глава отдела программного обеспечения Xiaomi Чжан Гоцюань. Так, на своей официальной странице в социальной сети он решил ответить на вопросы пользователей, в числе которых был также вопрос о модели Xiaomi Mi 10 SE. По его словам, компания не планирует продолжать серию Xiaomi Mi SE.

Напомним, что еще в 2019 году представители Xiaomi заявили, что Xiaomi Mi 9 SE может стать последним доступным флагманом смартфоном с компактным экраном. Отметим, что если Mi 9 имел 6,39 дюймовый экран, то экран Mi 9 SE получил 5,97 дюймов.