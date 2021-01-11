Xiaomi отказался признавать браком странные звуки, издаваемые флагманским Mi 11 при сдавливании

По словам представителей Xiaomi, описанная выше ошибка — «не баг, а фича», сообщает Gizchina. Как оказалось, то, что происходит с Mi 11, обусловлено особой полостью, присутствующей в смартфоне для усиления низких частот. Таких образом, когда устройство деформируется под воздействием внешних сил, его звучание может казаться странным.

Для того, чтобы не сталкиваться с «особенностью» Mi 11, компания посоветовала пользователям «избегать слишком сильных нажатий на смартфон». По всей видимости, это единственный способ и иметь «жирные» низкие частоты, и не слышать неприятных звуков, исходящих из девайса.