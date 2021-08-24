Xiaomi откажется от «Mi» в названии своих смартфонов

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Сегодня в 10:04
Xiaomi откажется от «Mi» в названии своих смартфоновСтав тем самым чуть ближе к Apple
Несмотря на то, что Xiaomi потратила немало усилий для популяризации бренда «Mi», компания всё же попытается отказаться от него в дальнейшем. В конечном итоге китайская компания хочет прийти к неймингу, схожему с таковым у Apple.
Так, пока та же Samsung имеет определённое название для «смартфонной серии», которое отделяет их от прочей электроники бренда, купертиновцы просто выпускают новую номерную модель: iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13.
Как пишет SlashGear, нечто подобное хочет провернуть и Xiaomi. Если раньше она обозначала свои девайсы приставкой «Mi» (Mi Band, Mi Pad, Mi Mix), то впредь компания откажется от этой практики.
Китайский бренд уже успел продемонстрировать соответствующие изменения. Например, недавний флагман с камерой-невидимкой Xiaomi Mix 4 лишился «Mi» в названии. То же нас ждёт и с грядущим Xiaomi 11T.