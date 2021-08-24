Xiaomi откажется от «Mi» в названии своих смартфонов

Так, пока та же Samsung имеет определённое название для «смартфонной серии», которое отделяет их от прочей электроники бренда, купертиновцы просто выпускают новую номерную модель: iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13.

Как пишет SlashGear, нечто подобное хочет провернуть и Xiaomi. Если раньше она обозначала свои девайсы приставкой «Mi» (Mi Band, Mi Pad, Mi Mix), то впредь компания откажется от этой практики.

Китайский бренд уже успел продемонстрировать соответствующие изменения. Например, недавний флагман с камерой-невидимкой Xiaomi Mix 4 лишился «Mi» в названии. То же нас ждёт и с грядущим Xiaomi 11T.