Xiaomi откажется от процессоров Snapdragon в Redmi Turbo 5

По данным инсайдера Smart Pikachu, компания готовит два смартфона — Turbo 5 и Turbo 5 Pro. И они оба получат чипы MediaTek Dimensity 9000 и 8000 (точные модели пока не раскрываются).

Главный упор в новинках будет сделан на автономности. Смартфоны оснастят аккумуляторами на 8000–9000 мАч со 100-ваттной зарядкой. Это сделает Turbo 5 одной из самых «долгоиграющих» линеек на рынке.

Ожидаемые характеристики включают 1.5K OLED-дисплей, защиту IP69, металлическую рамку и ультразвуковой сканер у версии Pro. Презентация ожидается в январе 2026 года, а глобально устройства выйдут под брендом Poco.