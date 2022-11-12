Xiaomi откажется от встроенной рекламы и предустановленных приложений в прошивке своих смартфонов

Но со временем фанаты компании приняли новую реальность и вроде как даже смирились с наличием объявлений внутри системы.

И вот, согласно свежим данным инсайдеров, китайский бренд пересмотрел своё отношение к подобному размещению рекламы. Уже в следующей версии MIUI — MIUI 14 — Xiaomi откажется от неё.

Вместе с этим производитель перестанет предварительно устанавливать софт в свою систему.

Напомним, что ранее также появилась информация, согласно которой первыми устройствами Xiaomi под управлением MIUI 14 станут грядущие Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Их анонс ожидается уже в конце ноября — в начале декабря.