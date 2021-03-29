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Xiaomi откажется от выпуска флагманских Mi Mix 4 и Mi 11 Pro за пределами Китая
Вся надежда на Mi 11 Ultra
Накануне большой презентации Xiaomi, на которой компании представит множество интересных новинок, в сети начали появляться всё новые и новые утечки, касательно ожидаемых устройств с неё. Так, например, сетевые информаторы сообщили о том, что компания откажется от выпуска флагманских Mi Mix 4 и Mi 11 Pro за пределами Китая.
По данным Xiaomiui, единственным смартфоном с ивента, который можно ждать на глобальном рынке — Xiaomi 11 Ultra, пишет Gizmochina. С чем связано подобное решение китайского технологического гиганта, не до конца понятно.
Отметим, что инсайдеры сообщают о планах Xiaomi выпустить три складных смартфона в 2021 году. А это значит, что даже если компания решит отказаться от международного релиза Mi Mix 4, нам могут «достаться» два других прорывных аппарата бренда.