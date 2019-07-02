Xiaomi откроет фирменную службу быстрой доставки

До подачки китайской компанией заявки на регистрацию товарного знака сообщалось, что она работает над созданием собственной службы доставки “на следующий день”, которая должна охватить более 150 городов Индии. Исходя из этого, вполне вероятно, что “Xiaomi Express" и есть название этой самой услуги. Но это также может быть что-то, что связано с Mi Express, которая уже была запущена в Индии еще в мае этого года. Mi Express Kiosk — это торговый автомат с устройствами Xiaomi, POCO и Redmi внутри. С помощью него человек может купить новый смартфон, зарядное устройство, либо любой аксессуар компании не ходя в магазин — достаточно лишь воспользоваться одним из многих автоматов Mi Express, расположенных по всей Индии. Возможно, "Xiaomi Express" — это название торгового автомата для рынка Китая. Но также все еще остается шанс, что под этим названием компания намерена запустить совершенно новый тип услуг по доставке собственной продукции буквально на следующий день после покупки.