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Сегодня 11:02
Xiaomi открыла первый магазин за полярным кругом в России
Компания продолжает ставить необычные рекорды
Как стало известно, китайская компания Xiaomi открыла первый фирменный магазин Mi Store за полярным кругом в России. Расположена необычная точка продаж в городе Мурманск.
Глава Xiaomi в России Ю Ман заявил, что компания очень гордится открытием фирменного магазина в столь необычной (особенно для иностранцев) локации. Отметим, что с появлением нового Mi Store в Мурманске, оффлайн-магазины Xiaomi в России могут похвастаться тем, что они расположены в общей сложности в 10 часовых поясах.
Мы так взволнованы и благодарны нашему партнеру за потрясающую возможность сделать этот драматический шаг на север. Сеть оффлайн-магазинов Xiaomi в России теперь охватывает 10 часовых поясов и мое сердце наполняется счастьем, когда я вижу, что все больше Mi-фанов и пользователей приближаются к инновациям, которые мы предлагаем.