Xiaomi отменила недорогую версию флагманского Mi 10

Напомним, что вчера Лей Цзюнь на своей официальной странице в китайской социальной сети Weibo опубликовал опрос, созданный для определения предпочтений в объемах памяти пользователей. И вот, уже сегодня он подвел итоги данного голосования, выяснив, что большинство пользователей, а именно 94% склоняется к большему объему оперативной памяти, в частности от 8 Гб и более.

Именно результатами данного опроса и была обусловлена отмена недорогой версии Xiaomi Mi 10 на 6 Гб оперативной памяти. Предполагается, что Xiaomi Mi 10 продемонстрируют уже через четыре дня.