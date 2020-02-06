Телефоны
Сегодня 18:26
Xiaomi отменила недорогую версию флагманского Mi 10
Но не отменила сам смартфон
Буквально сегодня глава Xiaomi Лей Цзюнь сообщил, что представители компании приняли решение отменить недорогую версию флагманского Mi 10. Речь идет не об отмене самого смартфона, а об отмене модификации на 6 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти.
Напомним, что вчера Лей Цзюнь на своей официальной странице в китайской социальной сети Weibo опубликовал опрос, созданный для определения предпочтений в объемах памяти пользователей. И вот, уже сегодня он подвел итоги данного голосования, выяснив, что большинство пользователей, а именно 94% склоняется к большему объему оперативной памяти, в частности от 8 Гб и более.
Именно результатами данного опроса и была обусловлена отмена недорогой версии Xiaomi Mi 10 на 6 Гб оперативной памяти. Предполагается, что Xiaomi Mi 10 продемонстрируют уже через четыре дня.