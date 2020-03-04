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Xiaomi отменила оффлайн-презентацию ожидаемого Redmi Note 9 из-за угрозы коронавируса

Уже не в первый раз
Несмотря на то что, казалось бы, шумиха вокруг эпидемии коронавируса стихла, на самом деле угроза заражения все еще остается реальной. Это понимают и главы крупных компаний — та же Xiaomi, например, в связи с угрозой еще большего распространения нового типа вируса, отменила собственную оффлайн-презентацию ожидаемого многими недорогого камерофона Redmi Note 9. Теперь устройство покажут лишь в рамках онлайн-презентации, схожей с той, что была во время анонса Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.

”В связи с появление сообщением о зафиксированных случаях заражения коронавирусом в некоторых частях страны, мы решили не проводить офлайновые мероприятия по запуску новых продуктов. Мы думаем о безопасности наших фанатов, медиа-друзей, сотрудников и партнеров. Пожалуйста, берегите себя”, — говорится в официальном обращении компании к пользователям.

Что интересно, коронавирус может стать катализатором совершенно нового типа представления новых продуктов. Если раньше все крупные игроки рынка считали своим долгом проводить масштабные мероприятия, на которых показывали новые устройства, сейчас они же могут публиковать в сети лишь пресс-релизы и записанные заранее видеотрансляции. К слову, нечто подобное начала проворачивать Apple еще в конце прошлого года, представив Apple AirPods Pro и MacBook Pro 16" в виде ролика и пресс-релиза на собственном сайте.

Напомним, что анонс Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro состоится уже совсем скоро — 12 марта. Оба смартфона должны получить продвинутые фотовозможности, а также измененный, в сравнении с предшественниками, дизайн.