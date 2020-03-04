Xiaomi отменила оффлайн-презентацию ожидаемого Redmi Note 9 из-за угрозы коронавируса

Что интересно, коронавирус может стать катализатором совершенно нового типа представления новых продуктов. Если раньше все крупные игроки рынка считали своим долгом проводить масштабные мероприятия, на которых показывали новые устройства, сейчас они же могут публиковать в сети лишь пресс-релизы и записанные заранее видеотрансляции. К слову, нечто подобное начала проворачивать Apple еще в конце прошлого года, представив Apple AirPods Pro и MacBook Pro 16" в виде ролика и пресс-релиза на собственном сайте.

Напомним, что анонс Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro состоится уже совсем скоро — 12 марта. Оба смартфона должны получить продвинутые фотовозможности, а также измененный, в сравнении с предшественниками, дизайн.