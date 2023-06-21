Xiaomi отменила разработку фирменной Android-оболочки MIUI 14.5

Теперь же инсайдеры сообщают о том, что компания отказалась от её разработки. Вместо неё нас ждёт полноценная номерная версия — MIUI 15.

Как пишут интернет-источники, всё дело в том, что Xiaomi решила сконцентрироваться на крупном релизе. В том числе компания работает и над адаптацией Android 14 для MIUI 15, что означает, что устройства, которые обновятся до MIUI 15, также получат обновление до последней версии зелёного робота.

Но это не отрицает и возможность появления сборок MIUI 15 на базе Android 13 для старых смартфонов.

Ожидается, что Xiaomi начнёт тестирование новой версии своей оболочки в ближайшее время. При этом полноценный анонс состоится позже, ближе к концу 2023 года.

Напомним, что MIUI — это одна из старейших оболочек для Android. У неё обширная база активных пользователей, превышающих 600 млн человек.