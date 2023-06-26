Xiaomi отменила выпуск MIUI 14 для популярных Redmi Note 9, Redmi 9 и Redmi 9A

Xiaomi отменила выпуск MIUI 14 для популярных Redmi Note 9, Redmi 9 и Redmi 9AПри этом для них выходила бета-версия новейшей оболочки
Компания Xiaomi вызвала недовольство у своих пользователей. Всё дело в том, что она добавила популярные Redmi Note 9, Redmi 9, Redmi 9A в список устройств, чья программная поддержка прекращается.
И самое обидное то, что компания уже выпустила бета-версию MIUI 14 для этих моделей. Однако, добавление их в список EOS означает, что они больше не получат никаких обновлений, включая финальную версию MIUI 14.
К слову, это не только обидно, но и удивительно. Так, наши коллеги из XiaomiUI протестировали прошивку и по их словам, она работает стабильно и плавно. Более того, на момент включения этих моделей в список EOS, компания продолжала тестировать обновления для них.
Отметим, что помимо перечисленных выше моделей, в список неподдерживаемых также попали Redmi 10X/10X 4G, Redmi 10X Pro, POCO F2 Pro и Redmi K30i 5G.