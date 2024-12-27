Xiaomi отозвала с европейского рынка две бюджетные модели: Redmi 12C и Redmi A2

Опубликовано 27 декабря 2024, 02:151 мин.
Xiaomi отозвала с европейского рынка две бюджетные модели: Redmi 12C и Redmi A2Эти устройства не имеют порта USB-C
Xiaomi вслед за Apple тоже начала отзывать некоторые устройства с рынка ЕС накануне вступления в силу требований об обязательном оснащении устройств разъёмом USB-C. Известно, что китайский вендор отозвал с европейского рынка две модели: Redmi 12C и Redmi A2.
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Кроме того, что Xiaomi отозвала эти бюджетные модели, ещё и перестанет их производить в той комплектации, в которой поставляла до последнего времени в Европу.
Еврокомиссия, которая приняла новый закон, объясняет свои требования тем, что благодаря оснащению всех устройств, продаваемых в странах ЕС, новым стандартом, пользователи смогут ежегодно экономить порядка 250 млн евро на покупке ненужных зарядных устройств. Это также позволит сократить электронные отходы на более чем 11 тысяч тонн в год и сократит углеродный след.
Apple уже объявила о снятии с продажи в Европе, в частности в Швейцарии, моделей iPhone SE 3, iPhone 14 и 14 Plus, поскольку эти модели имеют устаревший порт Lightning, который не соответствует европейским законам.