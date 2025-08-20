Опубликовано 20 августа 2025, 07:291 мин.
Xiaomi отправила журналистам молоток вместе с приглашением на презентацию Redmi Note 15 Pro+Интересный подход к рекламе
Xiaomi подготовила необычное приглашение на презентацию серии Redmi Note 15 Pro+, которая состоится 21 августа.
Журналисты и блогеры получили черные чемоданчики, внутри которых, помимо самого смартфона, оказался… молоток. Так компания подчеркнула главную особенность новинки — повышенную прочность.
Ранее глава Xiaomi Лу Вэйбин демонстрировал в видео, как Redmi Note 15 Pro+ выдерживает удары молотком и падения с высоты без повреждений. Теперь бренд обыграл эту особенность в рекламной кампании.
По фото, утекшим в сеть, в комплекте поставки устройства будет зарядное устройство мощностью 90 Вт и кабель USB-C. Сам смартфон оснастят аккумулятором на 7000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки, а также реверсивной зарядки на 22,5 Вт.
Таким образом, Redmi делает ставку не только на выносливость корпуса, но и на впечатляющую автономность.