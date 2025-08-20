Xiaomi отправила журналистам молоток вместе с приглашением на презентацию Redmi Note 15 Pro+

По фото, утекшим в сеть, в комплекте поставки устройства будет зарядное устройство мощностью 90 Вт и кабель USB-C. Сам смартфон оснастят аккумулятором на 7000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки, а также реверсивной зарядки на 22,5 Вт.

Таким образом, Redmi делает ставку не только на выносливость корпуса, но и на впечатляющую автономность.