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Xiaomi отсрочила выход глобальной версии новейшего флагмана Mi 10 Pro из-за отмены MWC
Новой даты пока она не назвала
Представители Xiaomi выступили с официальным заявлением о том, что компания приняла решение об отмене собственной пресс-конференции в Барселоне, которая ранее была запланирована на 23 февраля текущего года — именно на ней должны были быть представлены глобальные версии Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. В качестве причин называется отмена выставки MWC 2020.
При этом китайский техногигант отдельно отметил, что не имеет никаких претензий к организаторам мероприятия, так в Xiaomi также понимают, насколько важна безопасность сотрудников, партнеров, друзей и гостей мероприятия. А так как из-за эпидемии коронавируса обеспечить эту самую безопасность на все 100% невозможно, то решение организаторов MWC является чуть ли не единственно верным.
Напомним, что китайская версия смартфонов уже была анонсирована сегодня утром. Устройства получили самое свежее железо, а также возможность снимать видео в разрешении 8К. Когда ждать глобального запуска теперь, после отмены мероприятия 23 февраля, компания обещала сообщить чуть позднее.