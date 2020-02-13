Xiaomi отсрочила выход глобальной версии новейшего флагмана Mi 10 Pro из-за отмены MWC

При этом китайский техногигант отдельно отметил, что не имеет никаких претензий к организаторам мероприятия, так в Xiaomi также понимают, насколько важна безопасность сотрудников, партнеров, друзей и гостей мероприятия. А так как из-за эпидемии коронавируса обеспечить эту самую безопасность на все 100% невозможно, то решение организаторов MWC является чуть ли не единственно верным.

Напомним, что китайская версия смартфонов уже была анонсирована сегодня утром. Устройства получили самое свежее железо, а также возможность снимать видео в разрешении 8К. Когда ждать глобального запуска теперь, после отмены мероприятия 23 февраля, компания обещала сообщить чуть позднее.