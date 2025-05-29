Xiaomi перечислила 12 моделей, поддержку которых официально прекратила

Затронутые устройства включают Xiaomi Civi 1S, Mi 11i, 11 Ultra, 11X Pro, Redmi 10 (2022), K40 Pro, K40 Pro+, K50, K50 Pro, Note 11 Pro, Poco M4 Pro 5G и F4 GT, которые больше не будут получать обновления Android и патчи безопасности, что соответствует стандартной политике жизненного цикла продуктов Xiaomi.

Устройства, выпущенные с 2024 года, будут получать поддержку до 6 лет, в то время как поддержка указанных моделей свёрнута.

Пользователям рекомендуется перейти на современные устройства, которые постоянно получают обновления операционной системы и безопасности, чтобы избежать риска кибератак из-за известных уязвимостей на неподдерживаемых устройствах.