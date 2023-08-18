Xiaomi передумала «убивать» легендарный Redmi Note 9 Pro и продолжила выпускать для него обновления

Так, недавно компания убрала свой популярный смартфон Redmi Note 9 Pro из списка Xiaomi EOS, что вызвало множество вопросов о стратегии компании.

Список Xiaomi EOS (End of Support) определяет срок поддержки для определённых моделей. Телефоны, добавленные в этот список, обычно не получают свежих обновлений безопасности или операционной системы.

Однако быстрое добавление и удаление Redmi Note 9 Pro из этого списка заставило пользователей задуматься о непредсказуемости данного графика поддержки.

Особенно интересным стало то, что Redmi Note 9 Pro получил предыдущие обновления и затем новый патч безопасности. Это вызвало путаницу среди пользователей относительно стратегического планирования Xiaomi.

Неясно, почему компания изменила свои предыдущие обязательства. И это вызвало обширное обсуждение в социальных сетях.