Xiaomi переименует недорогой флагман Mi 10T и выпустит его под брендом Redmi

По крайней мере, именно это следует из свежего заявления популярного китайского интернет-инсайдера под ником Digital Chat Station. Так, он сообщил, что в базе данных китайского регулятора 3C было найдено одобрение нового смартфона Redmi под модельным номером M2007J3SC. Из его наименования напрямую следует тот факт, что это — ничто иное, как китайская вариация выпущенного для глобального рынка Xiaomi Mi 10T. По словам инсайдера, на родине устройство получит название Redmi K30T, став тем самым частью популярной линейки смартфонов.