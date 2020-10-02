Xiaomi переименует недорогой флагман Mi 10T и выпустит его под брендом Redmi
По крайней мере, именно это следует из свежего заявления популярного китайского интернет-инсайдера под ником Digital Chat Station. Так, он сообщил, что в базе данных китайского регулятора 3C было найдено одобрение нового смартфона Redmi под модельным номером M2007J3SC. Из его наименования напрямую следует тот факт, что это — ничто иное, как китайская вариация выпущенного для глобального рынка Xiaomi Mi 10T. По словам инсайдера, на родине устройство получит название Redmi K30T, став тем самым частью популярной линейки смартфонов.
Напомним, что Mi 10T работает на базе процессора Snapdragon 865, имеет 6.67-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 144 Гц и аккумулятор на 5,000 мАч. При этом устройство также получило быструю проводную зарядку на 33 Вт. Цена устройства в Европе начинается от 499 евро, но стоит отметить, что в Китае смартфоны компании чаще всего стояли дешевле, чем на глобальном рынке.