Xiaomi переименует свои флагманы из-за юридических неурядиц

На данный момент представители Xiaomi никак не комментирует данную информацию. Также неизвестно, какое название может получить обновленная линейка Mi Mix. Да и в целом, прежде чем начать что-то обсуждать, стоит получить подтверждение того факта, что компания и вправду лишилась возможности использовать слово Mix в названии своих флагманских смартфонов — вполне возможно, что информация о запрете просто чья-то неудачная шутка.