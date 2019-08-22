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Сегодня 11:45

Xiaomi переименует свои флагманы из-за юридических неурядиц

Больше никакого Xiaomi Mi Mix
Судя по имеющимся данным, уже в сентябре Xiaomi планирует показать новое поколение флагманских смартфонов Mi Mix. Но есть шансы, что следующее поколение данной линейки получит другое название.

В Сети появилась информация, что суд запретил Xiaomi использовать слово Mix в названии смартфонов, так как другая компания зарегистрировала соответствующую торговую марку на два года раньше китайского гиганта.

На данный момент представители Xiaomi никак не комментирует данную информацию. Также неизвестно, какое название может получить обновленная линейка Mi Mix. Да и в целом, прежде чем начать что-то обсуждать, стоит получить подтверждение того факта, что компания и вправду лишилась возможности использовать слово Mix в названии своих флагманских смартфонов — вполне возможно, что информация о запрете просто чья-то неудачная шутка.

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