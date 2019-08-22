Xiaomi переименует свои флагманы из-за юридических неурядиц

В Сети появилась информация, что суд запретил Xiaomi использовать слово Mix в названии смартфонов, так как другая компания зарегистрировала соответствующую торговую марку на два года раньше китайского гиганта.
На данный момент представители Xiaomi никак не комментирует данную информацию. Также неизвестно, какое название может получить обновленная линейка Mi Mix. Да и в целом, прежде чем начать что-то обсуждать, стоит получить подтверждение того факта, что компания и вправду лишилась возможности использовать слово Mix в названии своих флагманских смартфонов — вполне возможно, что информация о запрете просто чья-то неудачная шутка.