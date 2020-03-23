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Xiaomi переиздаст компактный флагман 2017 года Xiaomi Mi 6 в новом дизайне

В сети даже есть рендер грядущей новинки
Xiaomi Mi 6 — достаточно знаковый смартфон. Многие до сих пор считают его “последним настоящим флагманом Xiaomi”, так как после этого, якобы, компания начала концентрироваться не на тех вещах, в результате чего сбавила как в качестве своих флагманов, так и в “демократичности” их цены. И, судя по последним данным, китайский производитель и сам понимает, насколько удачным получится Xiaomi Mi 6, в связи с чем компания решила переиздать компактный флагман, вышедший в далеком 2017 году, в новом дизайне.

Так, чуть ранее сегодня глава отдела по связям с общественностью Xiaomi заявил напрямую, что производитель намерен заняться переизданием Mi 6, при этом спросив, желают ли фанаты компании получить во владение свежий флагман, который получит небольшие габариты и современный дизайн. Сейчас же в сети появился и первый рендер грядущей новинки, благодаря которому мы можем увидеть, что Xiaomi Mi 6 (2020) получит схожий с оригиналом дизайн, но с небольшими изменениями. Например, устройство получит подэкранный сканер отпечатка пальцев, в вместо огромных рамок сверху и снизу получит безрамочный дизайн с врезанным в дисплей модулем фронтальной камеры.

Напомним, что пока Xiaomi готовит перезапуск своего сверхуспешного флагманского смартфона прошлого, ее “дочка” Redmi уже завтра представит миру свой новый флагман — Redmi K30 Pro. Устройство получит безрамочный дизайн, выезжающую из корпуса фронтальную камеру, а также флагманский процессора Snapdragon 865.