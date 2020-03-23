Xiaomi переиздаст компактный флагман 2017 года Xiaomi Mi 6 в новом дизайне
Так, чуть ранее сегодня глава отдела по связям с общественностью Xiaomi заявил напрямую, что производитель намерен заняться переизданием Mi 6, при этом спросив, желают ли фанаты компании получить во владение свежий флагман, который получит небольшие габариты и современный дизайн. Сейчас же в сети появился и первый рендер грядущей новинки, благодаря которому мы можем увидеть, что Xiaomi Mi 6 (2020) получит схожий с оригиналом дизайн, но с небольшими изменениями. Например, устройство получит подэкранный сканер отпечатка пальцев, в вместо огромных рамок сверху и снизу получит безрамочный дизайн с врезанным в дисплей модулем фронтальной камеры.
Напомним, что пока Xiaomi готовит перезапуск своего сверхуспешного флагманского смартфона прошлого, ее “дочка” Redmi уже завтра представит миру свой новый флагман — Redmi K30 Pro. Устройство получит безрамочный дизайн, выезжающую из корпуса фронтальную камеру, а также флагманский процессора Snapdragon 865.