Xiaomi переиздаст компактный флагман 2017 года Xiaomi Mi 6 в новом дизайне

Xiaomi Mi 6 — достаточно знаковый смартфон. Многие до сих пор считают его “последним настоящим флагманом Xiaomi”, так как после этого, якобы, компания начала концентрироваться не на тех вещах, в результате чего сбавила как в качестве своих флагманов, так и в “демократичности” их цены. И, судя по последним данным, китайский производитель и сам понимает, насколько удачным получится Xiaomi Mi 6, в связи с чем компания решила переиздать компактный флагман, вышедший в далеком 2017 году, в новом дизайне.