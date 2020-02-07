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Xiaomi перенесла презентацию юбилейного флагмана Mi 10

К счастью, дата сдвинулась не слишком сильно
В этом году Xiaomi отмечает свой юбилей — компании исполнилось 10 лет. Именно в связи с данным событием, многие фанаты бренда ожидают каких-то необычайно громких анонсов в течение текущего года. Одним из подобных анонсов должен стать грядущий юбилейный флагман китайского гиганта Xiaomi Mi 10, анонс которого должен состояться 10 февраля… Или не 10? Судя по последним данным, компания все же приняла решение перенести официальную демонстрацию своего нового устройства.

Так, популярный интернет-инсайдер опубликовал в сети сразу две новости, связанные с Xiaomi Mi 10. Во-первых, он опубликовал официальный постер устройства, на котором мы можем видеть, что смартфон получит версию с поддержкой мобильных сетей пятого поколения 5G. Во-вторых, и это главное, он подтвердил факт того, что Xiaomi перенесла презентацию своего нового флагмана с 10 февраля на 13-е. Состоится мероприятие в онлайн-формате — данное решение связано с эпидемией коронавируса в Китае, из-за чего технологический гигант не стал рисковать здоровьем своих гостей и журналистов.

Напомним, что согласно последним данным, смартфон поступит в продажу уже на следующий день после анонса, то есть 14 февраля. Вместе с обычным Xiaomi Mi 10, компания также покажет и более мощную версию — Xiaomi Mi 10 Pro.