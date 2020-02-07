Xiaomi перенесла презентацию юбилейного флагмана Mi 10

Так, популярный интернет-инсайдер опубликовал в сети сразу две новости, связанные с Xiaomi Mi 10. Во-первых, он опубликовал официальный постер устройства, на котором мы можем видеть, что смартфон получит версию с поддержкой мобильных сетей пятого поколения 5G. Во-вторых, и это главное, он подтвердил факт того, что Xiaomi перенесла презентацию своего нового флагмана с 10 февраля на 13-е. Состоится мероприятие в онлайн-формате — данное решение связано с эпидемией коронавируса в Китае, из-за чего технологический гигант не стал рисковать здоровьем своих гостей и журналистов.