Xiaomi перенесла выход долгожданного недорогого Redmi K30

Так, уже сейчас известно, что официальный анонс новейшего процессора MediaTek MT6885, принадлежащего среднему классу и имеющего 5G-модем, состоится уже 26 ноября. И хоть все и думали, что одновременно с анонсом нового чипсета покажут и новый Redmi, глава компании рассказал, что все будет немного иначе. По его словам, первые устройства, работающие на базе MediaTek MT6885, окажутся на прилавках лишь в первом квартале следующего года. И быть может, Xiaomi анонсирует новый смартфон в ноябре, а продавать начнет их лишь через несколько месяцев, но если честно, в подобное верится с большим трудом.

Напомним, что согласно имеющимся данным, Redmi K30 будет оснащен двойной фронтальной камерой, как у Samsung Galaxy S10+, а также может оказаться чуть ли не самым дешевым 5G-смартфоном на рынке.