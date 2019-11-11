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Сегодня 10:35

Xiaomi перенесла выход долгожданного недорогого Redmi K30

На начало 2020 года
Последнее время по сети ходило множество слухов о том, что до конца ноября Redmi представит обновленный смартфон в линейке Redmi K — Redmi K30. Но как оказалось, по всей видимости нового пришествия придется ждать до 2020 года. По крайней мере это следует из слов главы компании MediaTek, которая будет поставлять процессоры устройству.

Так, уже сейчас известно, что официальный анонс новейшего процессора MediaTek MT6885, принадлежащего среднему классу и имеющего 5G-модем, состоится уже 26 ноября. И хоть все и думали, что одновременно с анонсом нового чипсета покажут и новый Redmi, глава компании рассказал, что все будет немного иначе. По его словам, первые устройства, работающие на базе MediaTek MT6885, окажутся на прилавках лишь в первом квартале следующего года. И быть может, Xiaomi анонсирует новый смартфон в ноябре, а продавать начнет их лишь через несколько месяцев, но если честно, в подобное верится с большим трудом.

Напомним, что согласно имеющимся данным, Redmi K30 будет оснащен двойной фронтальной камерой, как у Samsung Galaxy S10+, а также может оказаться чуть ли не самым дешевым 5G-смартфоном на рынке.