Xiaomi перенесла завтрашнюю презентацию Xiaomi 13. Новую дату взамен не назвала

Xiaomi перенесла завтрашнюю презентацию Xiaomi 13. Новую дату взамен не назвалаТакже не раскрывая причин
Последние дни XIaomi активно разогревала фанатов перед завтрашней презентацией флагманской линейки Xiaomi 13. Но всего за пару часов до мероприятия, китайская компания всё отменила.
Фото: MyDrivers
Причём она не стала называть причин, по которой было принято такое решение. Есть лишь слухи, согласно которым отмена презентации вызвана кончиной Цзяна Цзэмина — бывшего генерального секретаря Компартии Китая. Якобы таким образом Xiaomi отдаёт дань уважения экс-руководителю страны.
Таким образом, завтра мы не получим не только смартфоны Xiaomi 13 и 13 Pro, но также новые смарт-часы и беспроводные наушники бренда.
Что интересно, своё мероприятие отменила не только Xiaomi. Также на 2 декабря был запланирован анонс iQOO 11, который, как вы можете догадаться, тоже не состоится.