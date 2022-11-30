Xiaomi перенесла завтрашнюю презентацию Xiaomi 13. Новую дату взамен не назвала

Причём она не стала называть причин, по которой было принято такое решение. Есть лишь слухи, согласно которым отмена презентации вызвана кончиной Цзяна Цзэмина — бывшего генерального секретаря Компартии Китая. Якобы таким образом Xiaomi отдаёт дань уважения экс-руководителю страны.

Таким образом, завтра мы не получим не только смартфоны Xiaomi 13 и 13 Pro, но также новые смарт-часы и беспроводные наушники бренда.

Что интересно, своё мероприятие отменила не только Xiaomi. Также на 2 декабря был запланирован анонс iQOO 11, который, как вы можете догадаться, тоже не состоится.