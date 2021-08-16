Xiaomi перестала копировать Apple и вернула зарядное устройство в комплект со смартфоном

По сообщениям источника, зарядные устройства исчезли из линейки Mi 11, но возвращены в гаджеты серии Mi Mix 4. Эксперты связывают это с оснащением новых смартфонов и их отличием от предыдущих поколений гаджетов Xiaomi. Так, Mi Mix 4 построены на чипе Snapdragon 888+, что само по себе говорит, что для обеспечения работы необходим и ёмкий аккумулятор, и своевременная подзарядка, чего не обеспечишь без соответствующих устройств. К слову, мощность аккумулятора в этой модели составляет 4500 мАч.

Также эти смартфоны получили 20-мегапиксельную камеру под OLED-дисплеем и 108 Мп модуль с поддержкой гибридного 50-кратного зума. Отмечается, что звук обеспечивается системой Harman Kardon.

Также отмечено, что все модели Mi Mix 4 уже внесены в базу данных Google Play Console и в список устройств, поддерживаемых Google.