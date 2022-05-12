Xiaomi перевыпустила обновлённый Redmi 10 с 90 Гц экраном и квадрокамерой

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Xiaomi перевыпустила обновлённый Redmi 10 с 90 Гц экраном и квадрокамеройПолучилось интересно
Компания Xiaomi представила свой новый сверхдоступный смартфон — Redmi 10 (2022). Устройство получило не только обновлённые характеристики, но даже дизайн.
Стоит отметить, что новинка, в отличие от предшественника, вышла в Нигерии. Девайс получил 6,5-дюймовый FullHD+ дисплей с частотой обновления 90 Гц.
В основу Redmi 10 (2022) лёг чип Helio G88 от MediaTek — восьмиядерный процессор с рабочей частотой в 2,0 Гц. При этом на выбор покупателей доступны сразу три версии аппарата: 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ.
Интересной особенностью смартфона стала основная квадрокамера с системой искусственного интеллекта и модулями на 50, 8, 2 и 2 Мп. Фронтальная камера одинарная — на 8 Мп.
Из прочего стоит отметить аккумулятор на 5000 мАч и быструю зарядку на 22,5 Вт. Стартовая цена устройства — 222 доллара.