Xiaomi перевыпустила обновлённый Redmi 10 с 90 Гц экраном и квадрокамерой

Стоит отметить, что новинка, в отличие от предшественника, вышла в Нигерии. Девайс получил 6,5-дюймовый FullHD+ дисплей с частотой обновления 90 Гц.

В основу Redmi 10 (2022) лёг чип Helio G88 от MediaTek — восьмиядерный процессор с рабочей частотой в 2,0 Гц. При этом на выбор покупателей доступны сразу три версии аппарата: 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ.