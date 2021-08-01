Xiaomi перевыпустила сверхдешёвый смартфон с большим количеством памяти

Напомним, что анонс оригинального Redmi 9C состоялся еще в том году. Тогда для покупки был доступен вариант на скромные 2 ГБ/3 ГБ оперативной и 32 ГБ/64 ГБ внутренней памяти. Сейчас же, по прошествии года, компания внезапно решила перевыпустить этого аппарат с большим количеством памяти — 4 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней. Работает устройство на базе MediaTek Helio G35 с аккумулятором на 5000 мАч и поддержкой скорости зарядки 10 Вт.

Стоимость обновленного Redmi 9C составляет 118 долларов или примерно 8,6 тыс рублей. 3 августа устройство можно будет купить на рынке Малайзии в синем и оранжевом дизайне. Когда смартфон будет доступен для россиян — пока неизвестно.